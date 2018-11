Dopo due giorni di riposo, l'Inter è tornata ad allenarsi questo pomeriggio al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. I tre giocatori Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio e Radja Nainggolan hanno svolto un lavoro differenziato programmato. La prima fase della seduta odierna si è svolta in palestra, tra esercizi di forza e un riscaldamento a base di cyclette. In seguito, i nerazzurri sono scesi in campo ed hanno svolto una serie di partitelle a campo quasi intero, le quali hanno visto arruolarsi alcuni ragazzi della Primavera. Da segnalare alcune marcature di pregevole fattura da parte di Antonio Candreva e Keita Baldé Diao.

