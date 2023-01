Marcelo Brozovic si è allenato a parte anche quest'oggi, così come Samir Handanovic. Diventa ora alquanto improbabile che il centrocampista croato possa strappare una convocazione per la sfida di sabato contro la Cremonese. Il nuovo obiettivo, secondo Sport Mediaset, diventa ora il derby contro il Milan del 5 febbraio, magari anticipando il ritorno in panchina in Coppa Italia contro l'Atalanta.