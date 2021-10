Wanda-Icardi, matrimonio al capolinea? Spunta il possibile tradimento di Maurito

La showgirl accusa sui suoi social: "Hai rovinato un'altra famiglia per colpa di una z***ola"

Potrebbe essere giunto al capolinea il matrimonio di Wanda Nara e Mauro Icardi . A scuotere il sabato sera della famiglia Icardi la notizia, proveniente dall’Argentina, che l’ex capitano dell’Inter avrebbe tradito la showgirl. È stata la stessa Wanda a fomentare i rumours con un tweet in cui scriveva “Hai rovinato un’altra famiglia per colpa di una z***ola”. Secondo i media scandalistici argentini il riferimento sarebbe proprio a Maurito, ipotesi avallata dal fatto che Wanda aveva smesso di seguire sui social il marito.

Ma con chi avrebbe tradito la moglie l’attaccante del Paris Saint-Germain? Con Eugenia Suarez, attrice 29enne molto celebre in Argentina e grande (ex?) amica di Wanda Nara, anche lei defollowata nelle scorse ore. La storia in questione è ancora presente sul suo profilo, mentre sono sparite molte (non tutte, per ora) le foto che la ritraevano assieme al marito. Una notizia che potrebbe aprire nuovi scenari anche nel futuro del calciatore: è risaputo quanto Wanda, nel momento in cui è diventata sua agente, sia stata decisiva nella scelta dell’attaccante di lasciare l’Inter. Intanto qualche minuto fa Wanda Nara avrebbe inviato un messaggio privato a una sua amica rivelandole la sua imminente separazione dal marito. E l’amica ha poi condiviso il messaggio sui social, rendendolo di dominio pubblico.