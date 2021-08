Vidal sostiene la madre protagonista di un talent: “Mi auguro tu vinca”

Jacqueline Pardo, madre del centrocampista dell'Inter, sta prendendo parte al programma 'El Discipulo del Chef'

Da Milano, Arturo Vidal manda un messaggio alla madre Jacqueline Pardo, in questi giorni protagonista di un talent show in Cile dal titolo 'El Discipulo del Chef'. Il centrocampista dell'Inter ha voluto sostenere la madre in questa competizione televisiva, molto popolare nel Paese, attraverso un video: "Ciao mamma, come stai? Spero che il programma ti stia piacendo, mi auguro che tu vinca".