SOS Marotta, il consulente di mercato per i fantacalcisti

L'AD Sport dell'Inter partecipa allo sketch che promuove l'ultima iniziativa degli Autogol

Problemi con l'asta di riparazione del Fantacalcio? A chi rivolgersi, se non a uno dei migliori operatori del calciomercato, quello vero? Ecco che Beppe Marotta, AD Sport dell'Inter, partecipa all'ultima, simpatica iniziativa degli Autogol rendendosi protagonista di uno sketch che sicuramente strapperà un sorriso. Il manager nerazzurro, in 'SOS Marotta' veste i panni del consulente per i fantacalcisti in difficoltà con la riapertura del mercato. All'iniziativa partecipano anche Sergej Milinkovic-Savic e Giacomo Raspadori.