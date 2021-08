Socios.com, anche i Chicago Bulls si uniscono alla famiglia

L'annuncio ufficiale della franchigia Nba

I Chicago Bulls, franchigia Nba, si uniscono all'importante famiglia Socios.com , che comprende anche club di calcio prestigiosi come Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Atlético Madrid, Manchester City, Inter , Arsenal, le nazionali argentina e portoghese, oltre a una serie di squadre leader di F1, eSport e cricket.

"In qualità di partner ufficiale della squadra a partire dalla stagione 2021-22 - si legge nel comunicato - Socios.com fornirà opportunità di coinvolgimento dei fan attraverso sondaggi mensili su Twitter, avrà segnaletica visibile in TV nell'arena durante le partite casalinghe dei Bulls, sarà il presentatore dei nostri aggiornamenti sui punteggi dell'intervallo su Twitter e inoltre hanno i diritti sui marchi e sul logo Bulls per una continua associazione e awarness".