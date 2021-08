Siti web più ecosostenibili: il Verona vince lo scudetto, Inter dodicesima

Con la classifica della Serie A dei siti web più eco sostenibili vogliamo aumentare la consapevolezza che anche il web inquina e contribuisce al cambiamento climatico, che quest'estate ha colpito il Belpaese

Lo scudetto della sostenibilità digitale va in Veneto all'Hellas Verona. A pochi giorni dall’avvio della nuova stagione, è stata svelata la classifica della sostenibilità dei siti web dei club di Serie A, stilata da AvantGrade.com, agenzia di SEO e intelligenza artificiale fondata da Ale Agostini. La misurazione è fatta con Karma Metrix, l’innovativo strumento che, sulla base di diversi parametri informatici del codice html, stima le emissioni in KG prodotte da una pagina web paragonandole alla mediana mondiale. Lo studio di AvantGrade.com incorona il Verona Campione d’Italia: per i veneti, un ottimo -2% di emissioni rispetto alla mediana mondiale e soli 189 kg di CO2 prodotta. Al secondo posto dei siti eco sostenibili ecco il Torino (+24% rispetto alla mediana mondiale) che va in Champions League insieme a Udinese (+62%) e Roma (+75%), l'Inter si piazza al dodicesimo posto dietro alla Juventus (+373).