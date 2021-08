Ricordate Carlos Gamarra? Dopo il calcio vuole un’avventura… nelle MMA

L'ex difensore dell'Inter, appassionato di arti marziali miste, vuole debuttare in un incontro ufficiale prima del 2021

Dopo aver combattuto sul campo per tanti anni, anche con la maglia dell'Inter, l'ex difensore paraguayano Carlos Gamarra ha deciso di continuare a combattere, ma stavolta nel vero senso della parola. Gamarra ha svelato che si sente pronto per entrare nel circuito MMA , quello delle arti marziali miste, che si sta allenando duramente e che punta a disputare il suo primo incontro ufficiale entro la fine del 2021.

Quello di Gamarra è un desiderio fortissimo: "Lo faccio da tre anni circa, allenandomi e lavorando ogni giorno, insieme al maestro. Il mio sogno è entrare in quella gabbia e ritengo di essere pronto, ma dipende da cosa dice l’insegnante. Stiamo perfezionando tutte le arti marziali necessarie per entrare in una gabbia e affrontare un avversario che sia un buon combattente e credo che a dicembre potrò".