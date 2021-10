Oscar, ‘Tigers’ rappresenterà la Svezia nella categoria ‘miglior film internazionale’

La pellicola racconta la storia di Martin Bengtsson, ex giocatore transitato nelle giovanili dell'Inter che si è ritirato a soli 19 anni per depressione

Sarà "Tigers", film scritto e diretto da Ronnie Sandahl, a rappresentare la Svezia, in lizza per la categoria Miglior Film Internazionale agli Oscar. E' un dramma psicologico liberamente ispirato alla storia di Martin Bengtsson, ex giocatore transitato nelle giovanili dell'Inter che si è ritirato a soli 19 anni, nel 2005, per depressione. "E' una storia sulle tigri del mondo del calcio. Su uomini giovani e ammirati, rinchiusi in gabbie dorate, addomesticati fino a diventare marchi", ha detto il regista parlando del suo prodotto.