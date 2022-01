MD – Vidal torna a Barcellona: tappa in Catalogna per far visita ai figli

Il centrocampista cileno ha approfittato dello stop del campionato per passare un po' di tempo in famiglia

Arturo Vidal è tornato a Barcellona, ma il mercato non c'entra. Come riporta il Mundo Deportivo, il centrocampista dell'Inter ha semplicemente approfittato del fatto che il prossimo fine settimana non ci sarà il campionato (e della squalifica con il Cile) per far visita ai suoi tre figli Alonso, Elisabetta ed Emiliano nati dalla precedente relazione con María Teresa Matus e che, insieme alla madre, vivono nella città della Catalogna.