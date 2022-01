Lukaku, provocazione social? Sul profilo Facebook appare il nome dell’Inter

Non è sfuggito ai tifosi un dettaglio non di poco conto, alla luce delle reccenti parole del belga

Disattenzione o provocazione? Dopo l'intervista choc a Sky, in cui Romelu Lukaku ha più volte ribadito di voler tornare all'Inter, molti tifosi hanno evidenziato come nella biografia sul profilo Facebook del belga ci sia scritto Inter Milan sotto il suo nome, invece di Chelsea. Potrebbe essere rimasto invariato dalla scorsa estate, eppure con 11 milioni di follower e aggiornamenti frequenti sembra strano che nessuno se ne sia accorto. L'altra ipotesi è che l'attaccante abbia volutamente scritto il nome della sua ex squadra per sottolineare ulteriormente la sua volontà.