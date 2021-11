Lo sfottò di una tv ecuadoriana a Vidal: “Chi balla per ultimo, balla meglio”

Una tv ecuadoriana ha preso in giro il centrocampista dell'Inter per alcune sue dichiarazioni precedenti al match

Fanno ancora sorridere le parole di Arturo Vidal, che prima della partita contro l’Ecuador su una diretta su Instagram aveva detto “se vinciamo, faremo tutti i balli possibili. Adesso dobbiamo concentrarci perché è una partita difficile”. Purtroppo per i cileni, le danze non sono arrivate, visto che è stato l’Ecuador a imporsi per 2-0. E per questo Ecuador Soccer Channel ha ironizzato con un video: “Chi balla per ultimo, balla meglio” rivolgendosi proprio a Vidal. Di seguito il video: