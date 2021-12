Lautaro & family, piccolo inconveniente a Dubai: un divieto inatteso

Lautaro, Agustina e Nina non hanno potuto visitare il grattacielo Burj Khalifa perché vietato a minori sotto i 5 anni

In attesa di riprendere il 30 dicembre gli allenamenti con il gruppo Inter, Lautaro Martinez si è concesso qualche giorno al caldo di Dubai assieme alla compagna Agustina Gandolfo e alla loro bimba Nina. Eppure nel relax generale, c'è stato un inconveniente che ha cambiato molti dei programmi fatti dalla famiglia in vacanza. In particolare, come reso noto sui social da Agus, non ha potuto visitare il Burj Khalifa (il grattacielo più alto del mondo). Il motivo? Lo spiega Lady Martinez: "Riuscite a credere che abbiamo prenotato un mese fa e quando siamo arrivati ​​non ci hanno fatto entrare perché siamo venuti con un bambino? Lo stesso nel 90% dei ristoranti qui". Questo perché per salire in cima all'edificio di 828 metri l'età minima è 5 anni e ovviamente, a 10 mesi, non sarebbe stato consentito a Nina.