La rivelazione del ‘Vidal peruviano’: “Arturo sorpreso dalla somiglianza”

Royer Vásquez racconta a El Bocón di una conversazione con il centrocampista nerazzurro

Arturo Vidal ha un sosia... peruviano. Si chiama Royer Vásquez, meglio conosciuto come l'Arturo Vidal peruviano, e in un'intervista concessa a El Bocón ha raccontato di una piacevole conversazione con il centrocampista dell'Inter: "Abbiamo parlato per chiamata tramite un giornalista cileno. È rimasto sorpreso dalla somiglianza, si è congratulato con me e ci siamo persino incontrati per un'amichevole. Quando ho avuto l'opportunità di parlare con Vidal, alcuni cileni sono andati a Juliaca e mi hanno fatto un biglietto molto carino. A parte la somiglianza, ammiro il suo atteggiamento, la voglia che ha".