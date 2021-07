Khaby Lame nel video di lancio Socios.com-Inter: “Immagine non autorizzata”

Lo staff del TikToker a Italian Tech: "Nessun accordo"

I più attenti avranno notato che nel video di lancio confezionato da Socios.com per ufficializzare la partnership con l'Inter, a un certo punto, compare Khaby Lame, uno dei TikToker più popolari al mondo. Un cammeo, però, non concordato con il diretto interessato, come ha fatto sapere il suo staff a Italian Tech: "Non c’è alcun accordo con Socios, non abbiamo dato alcuna autorizzazione all’utilizzo dell’immagine di Khaby".