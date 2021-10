Inno alla gioia Dzeko: la moglie festeggia gli anni, lui si mette a cantare

Performance canora a Lubiana in occasione dei festeggiamenti per il compleanno della moglie Amra e di Senijad Ibričić

Edin Dzeko è logicamente allegro per l'ottimo avvio di stagione con la maglia dell'Inter, una felicità che si riverbera anche nel privato. Tappa a Lubiana per l'attaccante nerazzurro, che ha voluto essere presente alla festa di compleanno del suo amico e connazionale Senijad Ibričić, centrocampista del Domzale, che ha voluto festeggiare insieme alla moglie di Dzeko, Amra Silajdžić. Dzeko, racconta il portale bosniaco Representacija, si è lasciato coinvolgere dal clima festoso al punto da lasciarsi andare in una performance canora con l'amico Amir Spahić.