In attesa del mercato, Keita Baldé si allena in Liguria

In attesa di intraprendere una nuova avventura, allenamento in terra ligure per l'ex attaccante della Samp

In attesa di intraprendere una nuova avventura, Keita Baldé si allena in Liguria. L' ex attaccante della Sampdoria, in questi giorni, sta sfruttando l'ospitalità della Praese, formazione militante nel campionato di Promozione ligure, che gli ha concesso il sintetico per allenarsi. Le sessioni prevedono la componente atletica alternata a quella tecnica, in cui la punta senegalese sfoggia conclusioni verso il giovane portiere Caruso, svincolato dopo l'esperienza annuale all'Albinoleffe in C.