‘IM INTER (Yes I M)’, fino al 10 agosto è possibile creare un remix: ecco come

I dettagli del concorso lanciato dal club nerazzurro

Da qui al prossimo 10 agosto, sarà possibile creare il remix di 'IM INTER (Yes I M)', la canzone del 19° scudetto nerazzurro, scegliendo il genere preferito. Per partecipare al concorso indetto dal club milanese, bisogna scrivere una mail a imremix@fri.it, inviare una breve presentazione e richiedere i link per effettuare il download del REMIX PACK. Gli interessati saranno contattati dalla FRI RECORDS che invierà le tracce audio necessarie per comporre il remix di I M INTER (Yes I M).