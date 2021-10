Ieri avversari, oggi di nuovo amici: Skriniar da Brozovic all’Epic Brozo caffè bar

Momento di relax per i due giocatori dell'Inter dopo la sfida tra Croazia e Slovacchia

Avversari in campo ieri a Osijek, in Croazia-Slovacchia 2-2, oggi di nuovo compagni di squadra e amici. Questa mattina, come si può apprezzare su Instagram, Milan Skriniar ha fatto visita all'Epic Brozo caffè bar di Marcelo Brozovic, a Velika Gorica. Un momento di relax prima di ricominciare a fare sul serio con l'Inter, quando i due giocatori risponderanno all'appello di Simone Inzaghi per preparare la sfida delicata con la Lazio.