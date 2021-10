FIFA 22, l’interista Alessandro Bastoni inserito nel ‘Team of the week’

Presenti anche Theo Hernandez, Sergej Milinkovic Savic e Hirving Lozano a rappresentare la Serie A

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è stato inserito nel 'Team of the week' di Fifa 22 grazie alla prestazione messa in campo con la maglia della Nazionale italiana nella finalina vinta contro il Belgio domenica scorsa. Il nerazzurro non è l'unico giocatore della Serie A della top 11 del famoso videogioco prodotto da EA Sports: presenti anche Theo Hernandez, Sergej Milinkovic Savic e Hirving Lozano.