FIFA 22, altra carta nera per Bastoni: l’interista ancora nel Team of the Week

Il centrale dell'Inter raggiunge la valutazione di 86 dopo la grande partita contro la Roma

Nuova carta nera per Alessandro Bastoni, premiato ancora una volta da FIFA 22 per l'ultima grande prestazione con l'Inter in Serie A. Il centrale nerazzurro si conquista un posto nel Team of the Weekdel noto videogioco EA Sports con il valore complessivo di 86 (nelle scorse settimane aveva toccato l'85) dopo la grande performance all'Olimpico contro la Roma, impreziosita da un assist al bacio per il definitivo 3-0 di Dumfries.