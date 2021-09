Keemosabe, anche De Vrij nel video di ‘Hey Brother’: “Ricordo indelebile”

Il difensore dell'Inter suona e compare nel video del trio musicale

"Per noi Hey Brother è il tentativo di unire due mondi distanti, come sport e musica, insieme a un grande compagno di avventura come Stefan. Il brano parla di fratellanza, quella che aiuta a superare le barriere o a creare qualcosa che non avresti mai ritenuto possibile. Quella che fa ballare. Quella che ti illumina lo sguardo verso il futuro". Intervistati dalla rivista Rolling Stone, i Keemosabe descrivono con queste parole la fresca uscita del singolo con la collaborazione al pianoforte di Stefan de Vrij, nelle ultime ore accompagnato dal videoclip ufficiale.