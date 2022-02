Con DAZN, la fermata della M5 di San Siro Stadio diventa la ‘Metro dello Sport’

Nuova campagna che gioca sul parallelismo tra le regole del calcio e quelle di comportamento nella stazione

Ad esempio, DAZN invita i milanesi a "non superare la linea di sicurezza" utilizzando termini ed espressioni tipiche dello sport come "non oltrepassare la linea del fuorigioco" e "non oltrepassare la linea della barriera". La personalizzazione degli spazi include anche la stazione della metro con la presenza di un maxischermo in cui viene proiettato un racconto per immagini, che ha l’intento di legare alcuni episodi di match sportivi a una norma da seguire, sia nelle competizione sportive che in metropolitana.