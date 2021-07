Cile, nuova casa per Arturo Vidal: “Un sogno che oggi è realtà”

Il centrocampista dell'Inter ha inaugurato la sua nuova proprietà di San Clemente, nella regione del Maule

In vacanza dopo le fatiche della Copa America, Arturo Vidal approfitta per inaugurare la sua nuova casa a San Clemente, nella regione del Maule. Dopo tre anni di lavori, Vidal ha potuto usufruire per la prima volta dell'imponente villa con tanto di scuderia, dove spera di continuare a coltivare la sua grande passione per i cavalli e l'equitazione. "All'inizio era un'idea, poi era un sogno e oggi è realtà. Mi godo la casa che con tanto sacrificio, fatica e lavoro abbiamo costruito insieme al mio fratellino", ha scritto Vidal su Instagram nei giorni scorsi.