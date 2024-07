La Rsr Castelli Romani diventa Inter calcio a 8. Clamorosa novità annunciata dal presidente Kevin Campagna: la sua società, neopromossa nel massimo campionato, ha trovato un accordo col Centro di coordinamento Inter Club (CCIC) del presidente Maurizio Tosoni e proverà a portare in alto il nome del club nerazzurro nella serie A del calcio a 8. “Non è stata un’operazione semplice, ma averla portata a termine è un grandissimo orgoglio per la nostra società – dice il giovane presidente - Sono tifoso dell’Inter da una vita, ma ovviamente non perderemo il legame col territorio dei Castelli Romani, visto che la sede della società sarà a Castel Gandolfo”.

Campagna esprime tutto il suo entusiasmo per questa iniziativa: “Col nome che portiamo, l’obiettivo minimo è quello di lottare per le posizioni di vertice. Recentemente abbiamo fatto la presentazione delle nuove maglie a Milano proprio per celebrare al meglio questo storico cambiamento e assieme al sottoscritto è venuto Diego Falanga con cui ci conosciamo da quando eravamo bambini e che è il giocatore più rappresentativo della nostra squadra. Avremo una prima maglia nerazzurra, una seconda bianca col “biscione” e una terza arancione: saranno tutte griffate Nike e chiaramente “evocheranno” in modo chiaro quelle dell’Inter. Come allenatore avremo Lorenzo Perrone, che per certi versi mi ricorda Simone Inzaghi. E stiamo trattando un giocatore che ha fatto la storia dell’Inter per portarlo nella rosa della nostra prima squadra”.