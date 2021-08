Arturo Vidal, una birra da re: il suo volto sulle nuove lattine Budweiser

Da oggi in Cile entra in commercio un'edizione limitata della birra col volto del centrocampista dell'Inter impresso sulle lattine

Arturo Vidal in Cile rimane sempre una figura stimata e riconosciuta in ambito sportivo e non solo. E non è un caso che il colosso della birra Budweiser abbia scelto proprio lui come nuovo testimonial per il lancio di una versione limitata di lattine che porterà impressa il suo volto: "Abbiamo lavorato in precedenza con Lionel Messi e Sergio Ramos, figure di spicco del calcio. Ora abbiamo voluto incoronare la nostra squadra per distinguerla e riconoscere una vita di talento e tanto impegno che hanno portato Arturo ad essere dove è", afferma in una nota l'azienda.