Arriva il Capodanno lunare, gli auguri dell’Inter: “Be like Tigers”

Da Handanovic a Regazzoli, le squadre nerazzurre fanno gli auguri ai tifosi cinesi

Sta per scattare ufficialmente l'anno della Tigre: domani, martedì 1° febbraio, sarà infatti giorno di festa per la Cina con l'arrivo del capodanno lunare. E l'Inter, sul proprio profilo Weibo, non si sottrae dall'augurare, attraverso alcuni rappresentanti delle proprie squadre maschile e femminile, da Samir Handanovic ad Alice Regazzoli, buone feste in inglese e anche in mandarino con un invito: "Be like Tigers". I profili Twitter in indonesiano e giapponese propongono un ulteriore videomessaggio realizzato in collaborazione coi partner AOA Sports e Axt.