LIVE – Real Madrid-Inter, formazioni ufficiali: gioca D’Ambrosio, davanti Dzeko-Lautaro

Undici anni e mezzo dopo, l'Inter torna nel teatro dove andò in scena il sogno più grande, l'acme della storia recente nerazzurra: il Santiago Bernabéu di Madrid. Questa volta, in palio non c'è un trofeo, ma un primo posto nel girone D di Champions League comunque importante in vista dei sorteggi degli ottavi di finale. Con i nervi distesi per la qualificazione messa in banca nel turno precedente e col morale a mille per la recente striscia di vittorie da proseguire magari in questo prestigioso palcoscenico, la squadra di Simone Inzaghi affronta i Blancos di Carlo Ancelotti in un match che tutti auspicano possa essere ricco di spettacolo come da preamboli.