Primavera, super Mastrantonio e un rigore dubbio: l’Inter si arrende alla capolista Roma

Un'Inter Primavera mai vista prima, oggi in campo col 3-5-2 per specchiarsi nella capolista, si riscopre anche migliore della Roma, se si eccettua il dettaglio del risultato. L'uno a zero giallorosso di Interello, infatti, è frutto di due particolari - il rigore discusso assegnato agli ospiti e un Mastrantonio monumentale - che non restituiscono il reale valore alla miglior prestazione stagionale dei ragazzi di Chivu. Penalizzati in avvio di ripresa, dopo aver spaventato almeno tre volte la squadra di De Rossi, dall'assegnazione di un penalty per un presunto fallo di mano in area di Fontanarosa. Riccardi passa all'incasso dagli undici metri, mettendosi in tasca per il ritorno nella Capitale tre punti di platino. Come la prestazione del numero uno dei lupacchiotti, capace di interventi super in parità e inferiorità numerica (rosso a Faticanti per doppia ammonizione all'83'). Nel finale rovente, arriva pure la beffa per i padroni di casa: l'espulsione di Satriano per una discussione sopra le righe con Morichelli, anch'egli cacciato dal campo poco prima del triplice fischio.