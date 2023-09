Thomas Zilliacus sogna un Gre-No-Li, leggendario trio di svedesi del Milan degli anni '50, anche per l'Inter. L'imprenditore miliardario finlandese, indicato da Reuters tra i potenziali acquirenti del club nerazzurro, si è così espresso su X commentando la notizia di un potenziale addio dal Manchester City di Erling Haaland: "Ha-Ho-Hå? Negli anni '50, tre scandinavi, soprannominati Gre-No-Li dai media, guidarono il Milan verso un enorme successo. Ci sono tre giovani e bravissimi scandinavi che potrebbero fare altrettanto per l'Inter. Il 23enne norvegese Erling Haaland, il 20enne danese Rasmus Hojlund e il 22enne finlandese Daniel Håkans formerebbero un formidabile trio offensivo. E sì, lo so che alcuni diranno Ha-Ha-Ha ma non diamogli peso", le sue parole.

"Sei solo tifoso come noi', il messaggio scritto da un utente sotto il post, a cui Zilliacus ha risposto prontamente: "Hai ragione, sono interista come voi. Ma sono anche un imprenditore abituato a realizzare i miei sogni".