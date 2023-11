Il tour di interviste di Thomas Zilliacus prosegue ai microfoni di Repubblica, ma il concetto ribadito è sempre lo stesso: il forte interesse per l'Inter. "Faccio sul serio - assicura l'uomo d'affari -. Questa settimana o al massimo la prossima l’attuale proprietà dell’Inter riceverà da me una proposta adeguata per l’acquisto del club".

Ha dei soci in questa operazione?

"Mi piacerebbe avere dei partner operativi, che condividono la mia visione, ma voglio essere sicuro che condividano la mia idea su come gestire il club,

Da quanto tempo non sente Steven Zhang?

"Di persona, da qualche mese. Ora parlo con le banche a cui si è affidato. Sono pronto a fare due diligence anche ora"

