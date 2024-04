E' prevista per oggi l'udienza, che potrebbe portare a sentenza, nel processo tra Steven Zhang e China Construction Bank nel quale l'istituto bancario ha chiesto ai giudici di eliminare la delibera dell'assemblea dei soci dell'Inter in cui si prefigura che non vi siano emolumenti previsti per il presidente nerazzurro.

Qualora la sentenza dovesse dare ragione a CCB, infatti, l'istituto avrebbe dei fondi da attaccare dopo il riconoscimento dell'altra sentenza, quella della Corte Suprema di Hong Kong su un prestito di 250 milioni di dollari che Zhang non avrebbe restituito. Dispositivo accolto anche dalla Corte d'Appello di Milano che ne ha riconosciuto la validità in Italia.