Zhang, auguri di Natale alla famiglia interista: “Orgoglioso di voi, non vedo l’ora di tornare”

Il presidente del club nerazzurro si è collegato dalla Cina, in sede erano presenti Beppe Marotta, Alessandro Antonello, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez

A cinque giorni dall'inizio delle feste, è arrivato il momento degli auguri anche in casa Inter. Oggi, infatti, il presidente Steven Zhang si è collegato dalla Cina per inviare gli auguri di Natale a tutta la famiglia nerazzurra rappresentata tra Appiano Gentile e la sede di Milano da Beppe Marotta, Alessandro Antonello, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. "Non vedo l'ora di tornare, sono orgoglioso di tutti voi", il messaggio del numero uno del club nerazzurro.