Zefi: “Il mio futuro è all’Inter. C’erano club di Premier, ma è la scelta migliore”

Il talento irlandese classe 2005 commenta l'imminente trasferimento in nerazzurro

Kevin Zefi non vede l'ora di cominciare la sua nuova avventura all'Inter. Il gioiello irlandese in arrivo a Milano è pronto a sposare il Biscione, con le idee più che chiare su quello che gli aspetta per diventare un futuro top player: "Ho sentito un sacco di storie su calciatori di grande talento che non riuscivano a tenere i piedi per terra e non sono andati molto lontano nel calcio - racconta il classe 2005 al Times -. Il mio futuro è all'Inter. Ho lavorato duramente per questo e continuerò a lavorare sodo e a rimanere motivato".