Attraverso un post sul proprio profilo Twitter, la Roma ha dato il suo benvenuto a Kevin Zefi, il centrocampista irlandese del 2005 che lascia l'Inter dopo tre stagioni per mettersi a disposizione della formazione Under 19 giallorossa di Federico Guidi. Zefi, che in nerazzurro ha faticato a trovare una sua dimensione anche per problemi fisici come un infortunio alla spalla che ha recentemente bloccato i suoi progressi, ha firmato con la Roma per tre stagioni a titolo gratuito, ma con l'Inter che si è comunque garantita il 25% del ricavato di un'eventuale cessione da parte dei capitolini.

Benvenuto nella nostra squadra Primavera a Kevin Zefi, attaccante irlandese classe 2005, proveniente dall’Inter#ASRoma pic.twitter.com/fNc3myRVKK — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2024

