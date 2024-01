Prosegue la crociata di Ivan Zazzaroni. Anche oggi il direttore del Corriere dello Sport, sul suo giornale, propone il suo punto di vista su Marotta, sull'Inter e su presunti galoppini del dirigente nerazzurro. Giornalisti sguinzagliati che, grazie alla "bravura" dell'a.d. Sport interista nelle relazioni, sarebbero pronti a tutto pur di difenderne ed esaltarne l'operato. Zazzaroni dice di "stare al gioco", un gioco che però ha iniziato lui stesso, comunicando un messaggio parecchio nebuloso.

L'arringa parte dalla frase dello stesso Marotta circa la lepre e i cacciatori, arrivata in risposta a chi gli chiedeva un commento circa le esternazioni di Zazzaroni su 'Pressing'. "Essendo stato indicato - da un Marotta addicted, giornalista di una sensibilità più che sospetta - come il mittente di accuse peraltro mai formulate durante l’ultima puntata di Pressing, ho deciso di stare al gioco", scrive oggi Zazzaroni, insinuando chiaramente la non indipendenza del collega che gli aveva chiesto un commento sulle sue parole. "Sensibilità più che sospetta" cosa vorrebbe dire? Domanda concordata con lo stesso Marotta o addirittura con l'Inter per dare modo al dirigente nerazzurro di controbattere in qualche modo?

"Proprio in virtù della lunga e stravincente esperienza juventina, la lepre Marotta sa bene come schivare le fucilate. Prima di dichiararsi bersaglio dovrebbe però sentire il tum tum di un Perazzi: chi scambia un complimento per un’insinuazione ha il codone di paglia, vuol mettere le mani avanti. Oppure, più banalmente, ha soltanto pessimi informatori - attacca Zazzaroni -. A Pressing ho spiegato senza tanti giri di parole che come dirigente Marotta dà 10 a 0 a tutti ed è la verità pura e semplice: è uomo di relazioni istituzionali, di rapporti di alto profilo politico, è presente in Consiglio Federale (unico non presidente di società tra i professionisti) e ha un ruolo spesso decisivo in Lega. Eppoi gestisce come nessun altro i rapporti (telefonici) con i media, condizionandoli con la leggendaria affabilità e talvolta con qualche dritta. Chi lo conosce bene da trent’anni, come il sottoscritto, lo evita da un pezzo, ma solo per la personalissima esigenza di autonomia intellettuale. Dove non arriva Beppenostro, si presentano gli aficionados". Tradotto: se non eviti Marotta, entri nella sua orbita e ne sei condizionato, perdendo autonomia intellettuale. Una sorta di 'padrino' del calcio italiano.