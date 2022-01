Zanetti: “VP dell’Inter grande responsabilità. Scudetto? Vogliamo difenderlo”

Pupi al canale Youtube della Lega Serie A: "La squadra esprime un grande calcio, è merito di Inzaghi e dei ragazzi che lo seguono"

"L’Inter per è famiglia, è parte di me. Sono arrivato qui 25 anni fa per iniziare un percorso e sono orgoglioso di essere stato capitano come sono orgoglioso ora di essere vicepresidente del club. Quando ho ricevuto la notizia sapevo che era una grande responsabilità. Sapevo anche di dover ampliare la mia visione, guardare tutto a 360 gradi per far funzionare le cose. Non conta solo quello che succede sul campo ma anche tutto quello che c’è intorno".