Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, parla dal palco della Sala Executive di San Siro per presentare di par suo il trofeo del Mondiale per Club FIFA e parlare delle aspettative per la competizione di giugno negli Stati Uniti:

Che ricordo hai del Mondiale 2010?

“Bellissimo, insieme ai miei compagni abbiamo scritto pagine importanti del nostro club. Sollevare il trofeo è qualcosa di speciale, speriamo che i nostri ragazzi possano vivere le stesse emozioni”.

Cosa ti aspetti dai match con River Plate e Monterrey?

“Due partite difficili. Con il River Plate sarà una partita equilibrata, c’è tanto entusiasmo in Sud America per questa competizione; so come la vivono nel nostro Paese, ma saremo pronti ad affrontare entrambe”.

Cosa ricordi della sfida vissuta al Rose Bowl con l’Argentina?

“Tanto entusiasmo. Col River Plate sarà una partita importantissima, sarà l’occasione per avere i tifosi vicini. Partire bene in questa competizione sarà molto importante”.

Per concludere?

"Siamo orgogliosi di essere qui, per noi è un sogno".

