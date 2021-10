Zanetti: “Lautaro migliora ogni anno, felice per lui. Correa? Ci darà una mano”

Il vice presidente dell'Inter parla dei due nerazzurri di Scaloni ai microfoni di TNT Sports

"La Copa America è meritata, l'Argentina ha concluso il torneo dimostrando di essere stata la squadra migliore. Sono felice per tutti i ragazzi, e per Leo (Messi ndr) con cui ho avuto il privilegio di giocare quando cominciava: so da quanto aspettava questo momento". Lo ha detto Javier Zanetti, gloria dell'Albiceleste, parlando in esclusiva a TNT Sports.