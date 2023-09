Dalla Champions League a Luciano Spalletti, passando per i nuovi acquisti del campionato. Javier Zanetti fa il punto sull'inizio della nuova stagione di calcio, a poche ore dal debutto delle squadre italiane nella massima competizione europea. «I gironi sono tutti equilibrati e complicati nello stesso tempo», dice l'ex leggenda nerazzurra in un'intervista al portale Planetwin365.news. "La Champions è una competizione fatta anche di dettagli e che richiede un ottimo stato di forma quando si scende in campo. Le quattro squadre italiane hanno dimostrato di essere competitive e mi auguro che possano tutte andare avanti nel percorso». Per quanto riguarda il campionato, Zanetti non ha dubbi su chi potrebbe fare la differenza: "Mi ha colpito molto Thuram che sta facendo un grande inizio di campionato", continua. Il francese ha appena realizzato il suo primo gol nel derby di Milano, dopo aver rotto il ghiaccio nel 4-0 con la Fiorentina. Un avvio positivo che "non era scontato, perché era abituato a un altro tipo di torneo".

Per quanto riguarda i nuovi giocatori più in generale, Zanetti è lieto della presenza di nuovi argentini come Retegui al Genoa e Beltran alla Fiorentina: "Sono contento che arrivino in Serie A, soprattutto se sono giovani, perché credo che un percorso in Italia li farà crescere molto, proprio come è capitato a me". Zanetti ha parole di stima anche per Luciano Spalletti, su cui punta per il rilancio della Nazionale: "Conosco bene Luciano, è una persona che sa fare benissimo il suo lavoro. Ha tanta esperienza e grande entusiasmo, con lui mi auguro di cuore che l'Italia possa trovare il giusto percorso che le compete".