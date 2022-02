Zanetti: “Derby, si decide chi è il capo di Milano. Giocarlo per l’Inter una responsabilità”

Pupi: "Da quando sono arrivato in Italia il mio legame con i tifosi dell'Inter è molto forte, credo rimarrà per sempre"

Leggenda in campo e anche nel videogioco di calcio FIFA, Javier Zanetti ha raccontato per EA Sports ciò che rappresenta per lui il derby di Milano, vissuto prima da capitano e ora da vice presidente: "Giocarlo con la maglia dell'Inter è una grandissima responsabilità - le parole di Pupi -. E' una partita molto speciale, dove si decide chi è il capo della città. Da quando sono arrivato in Italia il mio legame con i tifosi è molto forte, credo rimarrà per sempre".