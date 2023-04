Tutto esaurito al Teatro Sociale di Sondrio, dove Javier Zanetti si è raccontato di fronte alla platea, in occasione dell'incontro organizzato dalla categoria merceologica servizi di Confindustria Lecco e Sondrio. Pupi ha cominciato col parlare della sua carriera, non mancando di ricordare le gioie e i dolori provati da capitano dell'Inter: "Lo scudetto perso il 5 maggio fu una delusione enorme, fu una sofferenza vedere i tifosi tristi - le sue parole riportate da SondrioToday.it -. Dopo il 2002 le strade erano due: andare via o rimanere. Io ho sempre creduto che stavamo lavorando bene e credevo che sarebbe arrivato il nostro momento. Se riesci a rialzarti poi diventi molto più forte e poi per me l’Inter, così come per Moratti, è sempre stata una famiglia. Il 22 maggio fu un momento unico, una notte che rimarrà sempre dentro di noi e di tutti i tifosi dell’Inter. Una gioia che non avrà mai fine anche perché abbiamo scritto una pagina di storia importante di una società come l’Inter".

A proposito di emozioni forti, l'ex numero 4 ha riportato la sua memoria a vent'anni fa, quando l'Inter fu eliminata in semifinale di Champions dai cugini del Milan dopo due pareggi: "Difficile da digerire, era un derby e fummo eliminati senza perdere".

In coda all'intervista, Zanetti ha parlato così del suo incarico di vice presidente del club nerazzurro "Ho intrapreso un percorso di studi alla Bocconi di marketing, finanza e relazioni internazionali perché non volevo che il mio ruolo fosse un regalo per quello che avevo fatto in campo".

