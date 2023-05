"E' il Manchester City più completo degli ultimi anni, ha alternative in ogni reparto. E' una squadra che può farti male in qualsiasi modo. Devi scommettere sull'approccio, provare a metterli in difficoltà perché hai gli strumenti per impensierire una squadra imbattibile". Parlando a Radio La Red, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, inquadra così l'avversaria che la squadra di Inzaghi si ritroverà di fronte a Istanbul nella finale di Champions League del prossimo 10 giugno. Non nascondendo l'ambizione di fare il bis, da dirigente, dopo aver sollevato la Coppa con le orecchie nel cielo di Madrid, nel 2010, da capitano: "Vincere la Coppa da dirigente significherebbe realizzare un altro sogno - ha ammesso Pupi -. Non rinuncerei a nulla dalla mia carriera di giocatore per battere il City. Sono entusiasta di questa finale, è una grande opportunità e loro possono vincere la quarta Champions League. Siamo riusciti a superare un ostacolo che sembrava impossibile; se ti fidi di quello che fai, tutto è possibile. In una finale può succedere di tutto perché le cose cambiano da un momento all'altro. Se torno con la testa al 2010, in semifinale con il Barcellona era quasi una finale perché era una partita da vincere".

I due euroderby che hanno spalancato le porte di Istanbul.

"Penso che abbiamo vinto con merito, abbiamo dimostrato di essere migliori del Milan. E' stata una settimana tremenda perché non si parlava d'altro che del derby, in gioco c'era la finale di Champions League. In giacca e cravatta soffri più che da giocatore: in tribuna non puoi fare altro che incoraggiare e sperare che le cose vadano bene".

Lautaro.

"Non so quanto valga Lautaro a livello di prezzo perché il mercato varia ogni giorno. Sicuramente quando hai un grande giocatore, gli altri club possono venire a cercarlo, ma sono tranquillo. La cosa più importante è la volontà del giocatore perché l'offerta migliore può arrivare dal nulla. Vedo il ragazzo molto calmo e concentrato sul club, non solo lui ma anche la sua famiglia. Per noi è un punto di riferimento, per le sue caratteristiche ma anche per la sua generosità. Ha avuto un'evoluzione impressionante da quando è arrivato a Milano. Non è facile adattarsi al calcio italiano, lui lo ha fatto molto bene".

Messi all'Inter.

"Messi è fuori portata perché i parametri economici in Italia sono molto diversi e non possiamo permetterci un giocatore come lui".

