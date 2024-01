C'è mancato poco perché un'Inter imballata e appannata steccasse ancora, dopo il pari di Genova di fine 2023, aprendo il 2024 come aveva chiuso l'anno precedente. Al gol di Lautaro nel primo tempo risponde Henry nella ripresa e bisogna aspettare solo il recupero per vedere ribaltarsi completamente una partita che sembrava avviata verso un deludente 1-1. Succede davvero di tutto, soprattutto dal 90' in poi. Ma andiamo con ordine. Partono bene i veronesi che non fanno barricate ma provano sempre a giocarla e sorprendono l'Inter di Inzaghi, che però col passare dei minuti prende le distanze e dopo 13' minuti con il 'solito' Lautaro trova il gol del vantaggio. Da qui la partita si mantiene su un sostanziale equilibrio, nerazzurri al piccolo trotto, qualche occasione sia da una parte che dall'altra con i portieri sempre attenti, e il primo tempo si chiude sull'1-0 ma senza un predominio specifico da parte dei padroni di casa.

Nel secondo tempo l'Inter prova subito a chiuderla e trova il raddoppio ancora con Lautaro, ma in fuorigioco e l'arbitro annulla. Ci provano Carlos Augusto di testa e Calhanoglu da fuori, ma sempre senza troppa convinzione. E quando non la chiudi, il pericolo è sempre dietro l'angolo. Difatti al 74' come un fulmine a ciel sereno arriva il pari di Henry, magari fortunoso perchè devia con le ginocchia alle spalle di Sommer, ma bravo ad anticipare Acerbi e arrivare per primo sul cross del compagno. Eppure poco dopo l'Inter ha una chance enorme di ritornare avanti ma i due nuovi entrati, Dimarco e Arnautovic, sono protagonisti all'opposto: l'esterno crossa dentro un calcio di punizione, deviazione di un veronese, Montipò è battuto ma sulla linea di porta Arnautovic 'para' di piede togliendo di fatto la sfera dalla porta. Intervento involontario e sfortunato che incide ulteriormente su una partita già maledetta.

Inzaghi prova il tutto per tutto mandando in campo Frattesi per Mkhitaryan e Sanchez per Pavard. Squadra col 4-3-3 ma il Verona si chiude e controlla bene. Al 92' ancora Arnautovic protagonista in negativo, da solo davanti la porta vuota disturbato da due difensori non riesce a ribadire in rete un pallone che andava solo spinto dentro di testa. Ma il forcing finale produce finalmente i suoi effetti quando la partita sembrava ormai chiusa: traversa di Bastoni al 94', riprende Barella che va al tiro, Montipò non trattiene e Frattesi deve solo spingere dentro. E' l'apoteosi sugli spalti e in campo anche se il Verona protesta perché nell'azione Duda resta a terra in area, ma il Var convalida. Al 95' l'Inter spreca anche il 3-1 in contropiede a porta vuota con Montipò nell'area avversaria, la difesa rimonta appena in tempo e intercetta il passaggio di Barella a Sanchez e chiude in corner. Ma non è finita perché al 100' l'arbitro vede un fallo in area di Darmian su Magnani e con l'ausilio del Var concede il penalty ai gialloblù. Dal dischetto va Henry che colpisce incredibilmente il pari.

Vittoria sofferta, brutta e sporca, vietata ai deboli di cuore, ma di platino perché permette all'Inter di mantenere il primo posto e vincere il titolo di campione d'inverno.