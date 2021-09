Vieri: “Senza CR7, Inzaghi favorito. E sul mercato dell’Inter ho un’idea”

Le dichiarazioni dell'ex 32 nerazzurro alla Gazzetta: "Con Dzeko, Calhanoglu e Correa, i partenti sono stati rimpiazzati"

"Il calcio è cambiato, e cambia anche in Italia: siamo ancora indietro, ma ci stiamo adeguando. Chi ha capito va avanti, gli altri marameo: basta guardare chi gioca e chi sta fuori, quali sono gli allenatori che piacciono e funzionano. Una volta contava di più sapersi difendere, tanto un gol prima o poi lo facevi: adesso devi dare un gioco, le squadre sono costruite per dominare. L’esempio lo abbiamo avuto in casa, con la Nazionale di Mancini e l’Europeo vinto giocando un calcio totale: possesso, controllo del gioco. L’Italia ha comandato tutte le partite tranne quella con la Spagna - con loro non ci riesci - e giocando il miglior calcio dopo quello della Spagna. Calcio per fare gol, sempre". Questa l'idea di Christian Vieri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'ex bomber nerazzurro ha parlato ovviamente anche di Inter.