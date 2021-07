Vieri: “Sarà impossibile sostituire Hakimi, per me è il miglior terzino al mondo”

In diretta Instagram in compagnia dei colleghi della Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha commentato l’addio di Hakimi in direzione Psg andando dritto al sodo, senza giri di parole: “Parto dal presupposto che secondo me sarà...

Redazione FcInterNews

In diretta Instagram in compagnia dei colleghi della Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha commentato l'addio di Hakimi in direzione Psg andando dritto al sodo, senza giri di parole: "Parto dal presupposto che secondo me sarà impossibile sostituirlo perché è il miglior terzino destro al mondo, il profilo di Nandez è buono e può fare al caso di Inzaghi". La riflessione si sposta poi sul reparto avanzato: "Lukaku ha fatto due grandissime stagioni con Conte, è un grande goleador ed è difficile che possa migliorare perché già si trova ad un livello davvero eccellente. Non cambia molto se fa due o tre gol in più o in meno, ha dimostrato di essere un top scorer e lo sarà anche la prossima stagione a prescindere da chi vincerà la classifica cannonieri".

Niccolò Anfosso