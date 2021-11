Vieri: “L’Inter ha meritato col Napoli. Icardi? Io preferisco Dzeko”

Da Inter-Napoli all'opinione sugli attaccanti: le considerazioni dell'ex nerazzurro alla BoboTV

"Icardi segna tanti gol, ma è uno che aspetta la palla in area, ha quelle caratteristiche lì. Se gli arriva la palla nei 16 metri fa gol, ma per il resto giochi in 10, non fa mai un movimento, non gioca con i compagni. Dzeko, per esempio, magari segna meno di Icardi, ma fa giocare bene la squadra, fa segnare gli altri... Gli attaccanti vanno visti dal vivo perché riesci a monitorarli anche quando la palla è lontana. Io preferisco quelli come Dzeko. Osimehn? Domenica ha sofferto Skriniar, ma è una gazzella, fortissimo". Lo ha detto Christian Vieri nel corso della BoboTV su Twitch.