Intervenuto a Radio Serie A, l'ex bomber nerazzurro Bobo Vieri ha risposto a Juventus-Inter in programma per il 26 novembre: "Intanto tutto il mondo guarderà questa partita, una è prima e l’altra seconda. Come dice Allegri in una partita secca può succedere di tutto. Secondo me l’Inter è in forma, gioca un bel calcio e ha una rosa lunghissima. La Juventus non sta giocando bene come l’Inter, però comunque prende pochi gol. Davanti riesce sempre a far gol e ha quattro attaccanti fortissimi. La Juventus ha difensori giganti e grossi, ha altezza e forza fisica dietro. Davanti sono molto bravi".

