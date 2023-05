Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, ha ricordato la sua parentesi in nerazzurro e parlato del momento di forma della squadra di Simone Inzaghi intervenendo alla Milano Football Week organizzata da La Gazzetta dello Sport. "La maglia nerazzurra? Di sicuro è quella che ho indossato più a lungo. Era un grande amore. Io sono arrivato che c'era Ronaldo, volevo giocare con lui, formare la coppia d'attacco più forte al mondo - le sue parole -. Poi dopo abbiamo avuto tanti infortuni. Sono stati dieci anni importanti".

Vieri poi si sofferma sull'Inter del presente. "Lukaku sta abbastanza bene. Da lui mi aspetto sempre di più, con Conte era devastante e mi aspettavo almeno 25-30 gol. Forse esagero, comunque lo vedo bene -. aggiunge -. Se mi chiede se mi ha deluso, dico di sì. Però ora sta abbastanza bene. Non come quando giocava con Conte, perché in quel periodo sembrava perfetto a livello fisico. Lautaro una certezza? Sì, ma è già da qualche anno che è tra i migliori attaccanti al mondo. Ai mondiali non mi ha fatto impazzire, secondo me non ha fatto grandi partite, ma con l'Inter sta facendo grandissime cose".