Lui nel 2003 c'era, anche se guardava i compagni da fuori perché infortunato. Christian Vieri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla dell'Euroderby. "La maledetta regola dei gol in trasferta, hanno fatto bene a cancellarla: dovevano farlo vent’anni fa, saremmo andati ai rigori".

Due partite tesissime, diciamo pure bruttine. Sarà così anche stavolta?

"Più o meno... Sono quelle partite che fai un passo avanti e due indietro, provi ad attaccare ma pensando a non prendere gol in contropiede. Il calcio in questi vent’anni è cambiato, ma fra due italiane è così: un’avversaria non italiana ti attacca di più, ti viene a prendere di più".

Score derby di quest’anno: Inter-Milan 2-1. E sul lungo periodo, 9-3. Pesa?

"Zero. E se pensi che ti soffrano, è la volta che prendi la “fiammata”".

Sulla carta a questi derby arriva meglio l’Inter: si può dire?

"E diciamolo. Tre partite, nove punti, 11 gol segnati: ci sta. Ma il Milan è quello che stava per perdere con la Cremonese o che vince facile con la Lazio? L’Inter sta meglio soprattutto perché ha la rosa più forte di tutti, a cominciare dall’attacco: in teoria non può perdere con nessuno. Significa che passerà l’Inter? Non lo so: a me non piacciono i modi di dire, ma i derby sono davvero una lotteria".

Può incidere più l’attacco Inter o la sua panchina?

"Eh, influisce molto anche quella e l’Inter a sedere ha Lukaku e Brozovic se non giocano titolari, Correa, De Vrij, per il ritorno Gosens... Più lunga e più forte, qualità altissima".

Lo confermerebbe Lukaku?

"Da vedere, bisognerà parlarne. Io alla fine li confermerei tutti e quattro, ma da Lukaku mi aspetto di più, un gol ogni partita: quest’anno non ha fatto quello che si sperava facesse".

Insistiamo con i conti. Lautaro ha segnato 7 gol al Milan in 12 partite: animale da derby?

"Animale perché è il più forte di tutti: l’unico dubbio che non deve avere Inzaghi".

E il dubbio Leao? Quanto perderebbe il Milan senza di lui o con lui non al massimo?

"Il 50%, più o meno. Tantissimo, comunque. Lui e Theo sono quelli che danno gli strappi che servono, tanto più in partite così. E lui è quello che da solo fa cambiare campo alla palla. Quello che da solo cambia le partite".

Lui e Lautaro quest’anno hanno fatto il salto definitivo per le loro carriere?

"Per Lautaro parlano i fatti. Il Mondiale vinto e 23 gol segnati nella stagione italiana: per qualunque cosa abbia giocato, ha anche segnato. Leao è stato più altalenante, ma ultimamente ha dato quello che ci si aspetta da lui. Il salto sarà farlo in tutte le partite: lo farà".

Barella intoccabile: degli altri tre, i due che sceglierebbe per giocare con lui?

"Come scegli, scegli bene. Ma a me piacciono i centrocampisti alla Stankovic, o alla Barella, che vanno in area a fare gol: dunque Calhanoglu e Mkhitaryan, Brozovic segna meno".

Simone Inzaghi è stato criticato troppo?

"No, perché? Se perdi undici partite di campionato, non puoi non essere criticato".

Sul suo futuro peseranno più quelle o il cammino in Champions League?

"Quelle: l’Inter non può perdere undici partite. Dunque non mi meraviglierei di nulla: il calcio è un pentolone di bugie, un giorno sei confermato e il giorno dopo ti cacciano, ma oggi, 8 maggio, è più facile che non resti. L’Inter non ha l’obbligo di vincere la Champions, come il Real o il City. Ma di lottare per lo scudetto tutti gli anni sì".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!